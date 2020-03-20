Мэр Ивано-Франковска просит Зеленского ввести в Украине чрезвычайное положение

В Ивано-Франковске ввели жесткие ограничения для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал президента Украины Владимира Зеленского и правительство ввести в стране жесткие меры, в том числе чрезвычайное положение, с привлечением правоохранительных органов, из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом мэр написал в обращении через Facebook.

«Промедление приведет к распространению вируса. Поручить полиции, Нацгвардии, Муниципальной инспекции усилить патрулирование на улицах. Обеспечить круглосуточное патрулирование улиц», - написал Марцинкив.

Между тем в Ивано-Франковске ввели жесткие ограничения для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. По данным горисполкома, ограничения связаны с первой смертью от коронавирусной инфекции 56-летней женщины из Ивано-Франковска. Комиссия рекомендовала руководителям аптек, магазинов и рынков не допускать более 10 человек одновременно. Люди должны сохранять дистанцию не менее 2 метров. Коммунальщикам поручено держать на контроле уборку улиц, подъездов и тому подобное. Полиция, Нацгвардия и Муниципальная стража должны усилить патрулирование на улицах и обеспечить круглосуточное патрулирование улиц. С сегодняшнего дня полиция будет штрафовать людей, которые нарушают правила карантина.

Власти города также обратилась в Антимонопольный комитет, чтобы не было спекуляций на лекарствах и продуктах. Людей, которые вернулись из-за границы и еще не прошло месяца, просят максимально самоизолироваться. На сегодняшний день в областной инфекционной больнице находятся 15 человек с подозрением на коронавирус.

Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковске 17 марта в областной инфекционной больнице скончалась 56-летняя жительница Ивано-Франковска, у которой вчера подтвердили коронавирус.

В Ивано-Франковске обустроят отдельное место для захоронения людей, умерших от коронавируса.