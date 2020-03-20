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В Ивано-Франковске обустроят отдельное место для погребения умерших от коронавируса

12:44, 20 марта 2020
Происшествия
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Мэр обратился к ритуальной службе города / фото: УНИАН

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковском горисполкоме, такое поручение соответствующим службам горисполкома дал сегодня на городской комиссии по чрезвычайным ситуациям мэр города Руслан Марцинкив.

«Обращаюсь к ритуальной службе города. Для этих людей должно быть место. Мы должны провести все необходимые мероприятия и для захоронения женщины, которая уже умерла», - сказал мэр.

Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковске 17 марта в областной инфекционной больнице скончалась 56-летняя жительница Ивано-Франковска, у которой вчера подтвердили коронавирус.

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