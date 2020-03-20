В Ивано-Франковске обустроят отдельное место для погребения умерших от коронавируса

Соответствующее поручение мэр города дал соответствующим службам горисполкома.

В Ивано-Франковске обустроят отдельное место для захоронения людей, умерших от коронавируса.

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковском горисполкоме, такое поручение соответствующим службам горисполкома дал сегодня на городской комиссии по чрезвычайным ситуациям мэр города Руслан Марцинкив.

«Обращаюсь к ритуальной службе города. Для этих людей должно быть место. Мы должны провести все необходимые мероприятия и для захоронения женщины, которая уже умерла», - сказал мэр.

Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковске 17 марта в областной инфекционной больнице скончалась 56-летняя жительница Ивано-Франковска, у которой вчера подтвердили коронавирус.