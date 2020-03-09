Просто лежала на путях: на Ривненщине поезд переехал женщину

У погибшей остались двое детей.

В Острожском районе Ривненской области под поездом погибла женщина.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ривненской области.

"Около трех ночи поступило сообщение дежурной станции села Могиляны, что поезд сообщением Запорожье-Ужгород допустил наезд на человека", - говорится в сообщении.

Как пояснил следственно-оперативной группе машинист, женщина лежала на путях. Несмотря на экстренное торможение, избежать наезда не удалось. Неизвестная погибла на месте происшествия.

Несколько часов полицейские устанавливали личность женщины. Ею оказалась 33-летняя жительница Могилян, у которой осталось двое малолетних детей – 12-ти и 6-ти лет.

По факту нарушения правил безопасности движения железнодорожного транспорта, которое повлекло гибель человека, начато досудебное расследование по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины.