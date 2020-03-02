На Львовщине мужчина выстрелил 22-летней знакомой в голову и скрылся (видео)

На территории области продолжается полицейская спецоперация.

На Львовщине полицейские разыскивают 56-летнего жителя Харьковской области, подозреваемого в убийстве и покушении на убийство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Установлено, что около 21:00 на улице Садовой в Пустомытах 56-летний мужчина выстрелил в голову своей знакомой, 22-летней жительнице города Яворов, а также ранил очевидца происшествия, который бросился на помощь девушке. После этого злоумышленник скрылся на микроавтобусе «Фольксваген Т5».

На территории Львовской области введена полицейская операция.

Вследствие полученного ранения девушка скончалась по дороге в больницу в машине «скорой», а 42-летний житель Пустомытовского района с огнестрельным ранением грудной клетки был госпитализирован.

Вскоре в лесном массиве между селом Навария и Поршна Пустомытовского района полицейские обнаружили микроавтобус, на котором скрылся злоумышленник.

Следователи открыли уголовные производства по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины и ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) УК Украины. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику – пожизненное лишение свободы.

По подозрению в убийстве разыскивается Тур Виктор Васильевич, 1963 года рождения, житель Харьковской области. Приметы: рост около 170 см, шатен, носит бороду. Одет в длинную коричневую кожаную куртку, темно-синий свитер и темные брюки.