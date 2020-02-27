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В Киеве "заминировали" Дворец спорта, проводится эвакуация

12:08, 27 февраля 2020
Происшествия
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На место происшествия направили взрывотехников \ Информатор

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Вызов на линию "101" поступил примерно в 10:40. Об этом написало издание "Информатор" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

На место происшествия сразу направили кинологов и взрывотехников. В  это время во Дворце спорта проходил форум, на который пришло огромное количество людей. Поэтому правоохранители начали эвакуацию посетителей.

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