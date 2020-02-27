В Киеве "заминировали" Дворец спорта, проводится эвакуация
12:08, 27 февраля 2020Происшествия
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Из здания Дворца спорта эвакуируют людей, пришедших на форум.
На место происшествия направили взрывотехников \ Информатор
В Киеве "заминировали" здание Дворца спорта, которое находится на Спортивной площади в центре столицы.
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Вызов на линию "101" поступил примерно в 10:40. Об этом написало издание "Информатор" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
На место происшествия сразу направили кинологов и взрывотехников. В это время во Дворце спорта проходил форум, на который пришло огромное количество людей. Поэтому правоохранители начали эвакуацию посетителей.
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