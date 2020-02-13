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Во Львове ищут взрывчатку в аэропорту, на вокзале и еще ряде объектов

17:32, 13 февраля 2020
Происшествия
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Во Львове массово ищут взрывчатку / фото lv.npu.gov.ua

Как сообщает пресс-служба полиции региона, анонимное сообщение поступило на электронную почту правоохранителей области в 14.10.

"В сообщении говорится о минировании Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого, Главного железнодорожного вокзала, торгово-развлекательных центров и других объектов в Львове. По указанным адресам работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы, патрульные полицейские и специалисты других служб", - говорится в сообщении.

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В полиции добавили, что проводят обследования зданий и прилегающей территории.

Как сообщал УНИАН, информацию о массовом минировании сегодня также проверяют в Киеве.

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