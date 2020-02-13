Во Львове ищут взрывчатку в аэропорту, на вокзале и еще ряде объектов

"Массовое минирование" также сегодня наблюдается в Киеве.

Во Львове сегодня сообщили о массовом минировании объектов на территории города.

Как сообщает пресс-служба полиции региона, анонимное сообщение поступило на электронную почту правоохранителей области в 14.10.

"В сообщении говорится о минировании Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого, Главного железнодорожного вокзала, торгово-развлекательных центров и других объектов в Львове. По указанным адресам работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы, патрульные полицейские и специалисты других служб", - говорится в сообщении.

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В полиции добавили, что проводят обследования зданий и прилегающей территории.

Как сообщал УНИАН, информацию о массовом минировании сегодня также проверяют в Киеве.