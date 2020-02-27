Мать ушла к соседям: на Волыни во время пожара погибли двое детей

Предварительная причина пожара - нарушение правил безопасности при использовании печного отопления.

В Волынской области в результате пожара в доме погибли двое малолетних детей.

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Как сообщает сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Волынской области, пожар возник около 2:00 в деревянном доме 23-летней жительницы села Белашов Ковельского района.

«В результате пожара погибли двое малолетних детей хозяйки дома - 6-летний мальчик и 2-летняя девочка», - говорится в сообщении.

Установлено, что мать на несколько минут оставила малолетних детей без присмотра, ушла к соседям. Предварительная причина пожара – нарушение правил безопасности при использовании печного отопления.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 и ст. 270 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком и нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.