В Киеве во время пожара в люке теплотрассы нашли тела трех человек (фото)

Причина возгорания сейчас устанавливается.

В Киеве во время пожара в люке теплотрассы обнаружены 3 человека без признаков жизни.

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Сообщение о пожаре в Службу спасения поступило сегодня, 25 февраля, в 6:21. Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пожар возник на ул. Набережно-Корчеватской, 56/66, в Голосеевском районе столицы.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели ближайшего пожарно-спасательного подразделения. По прибытию, огнеборцы установили, что в люке теплотрассы загорелся мусор.

Во время проведения разведки бойцы обнаружили трех человек без признаков жизни.

В 7:02 спасатели локализовали пожар и в 7:38 – ликвидировали. На месте было задействовано 2 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 8 человек личного состава. Причина возгорания сейчас устанавливается.