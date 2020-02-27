В Киеве вооруженный мужчина в камуфляже и медицинской маске ограбил "Новую почту" (фото, видео)
02:39, 27 февраля 2020Происшествия
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Злоумышленника ищет полиция. С собой он унес около 20 тысяч гривень.
Ограбление произошло в Днепровском районе / Фото: Информатор
В Днепровском районе Киева вечером в среду произошло дерзкое ограбление отделения "Новой почты" №130, расположенного на бульваре Ярослава Гашека.
Как сообщает "Информатор", произошло этого около 21:00. Грабитель был одет в камуфляж и медицинскую маску. Он достал предмет, похожий на пистолет, и пакет, куда потребовал сложить деньги. Кассир отдал ему содержимое кассы. По предварительной информации, грабитель унес с собой около 20 тысяч гривень.
Грабителя ищет полиция / Фото: Информатор
Скрыться ему удалось пешком. На место прибыли правоохранители. Грабителя сейчас ищут.
Как сообщал УНИАН, на днях в столице ночью взорвали отделение банка, но ограбить его так и не удалось.
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