В Киеве маршрутка врезалась в грузовик: есть пострадавшие

В результате ДТП, которое произошло на проспекте Николая Бажана, пострадали водитель маршрутки и 11 пассажиров.

В Киеве в результате столкновения маршрутки с грузовиком травмированы 12 человек.

Читайте такжеВ Польше пьяный украинец врезался в восемь припаркованных машинКак сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, дорожно-транспортное происшествие случилось около 17:00 на проспекте Бажана.

Предварительно установлено, что водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и врезался в грузовик. В результате ДТП водитель маршрутки и 11 пассажиров получили телесные повреждения, трое пострадавших доставлены в медицинское учреждение.

Следователями полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УНИАН сообщал, как в Николаеве Range Rover опрокинул маршрутку.