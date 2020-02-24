В Киеве маршрутка врезалась в грузовик: есть пострадавшие
21:21, 24 февраля 2020Происшествия
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В результате ДТП, которое произошло на проспекте Николая Бажана, пострадали водитель маршрутки и 11 пассажиров.
Следователи полиции решают вопрос об открытии уголовного производства / фото Ruslan Forostyak
В Киеве в результате столкновения маршрутки с грузовиком травмированы 12 человек.
Читайте такжеВ Польше пьяный украинец врезался в восемь припаркованных машинКак сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, дорожно-транспортное происшествие случилось около 17:00 на проспекте Бажана.
Предварительно установлено, что водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и врезался в грузовик. В результате ДТП водитель маршрутки и 11 пассажиров получили телесные повреждения, трое пострадавших доставлены в медицинское учреждение.
Следователями полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Ранее УНИАН сообщал, как в Николаеве Range Rover опрокинул маршрутку.
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