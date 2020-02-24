В Николаеве Range Rover опрокинул маршрутку – есть погибшая и пострадавшие (фото, видео)

В результате аварии госпитализировали четырех человек, одна из пострадавших скончалась в больнице.

В центре Николаева автомобиль Range Rover на высокой скорости протаранил маршрутное такси «ГАЗель Рута», перевернув его на бок. В ДТП погиб один человек, трое госпитализированы.

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Как сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области, авария произошла на пересечении проспекта Центрального и улицы Московской. За рулем Range Rover находился 32-летний мужчина, «Газелью» управлял 64-летний местный житель.

В результате столкновения микроавтобус перевернулся на бок. Госпитализировали четырех человек – двух водителей и двух пассажирок. Одна из них скончалась в больнице.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Видео инцидента опубликовали местные СМИ. На нем можно видеть, что внедорожник влетает в «Газель» на высокой скорости.

Местный сайт «Новости N» со ссылкой на источник сообщает, что водителя Range Rover задержали в порядке 208 УПК Украины.

Отмечается также, что на момент аварии светофор на перекрестке проспекта Центрального и ул. Московской не работал.

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