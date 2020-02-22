На Харьковщине оштрафовали женщину за домашнее насилие в отношении мужа

Женщину оштрафовали за то, что обругала гражданского мужа нецензурными словами.

Изюмским горрайонный суд Харьковской области оштрафовал женщину на 170 грн ($6,95) за совершение домашнего насилия. Она обругала своего сожителя, что вызвало у него «чувство эмоциональной неуверенности и нанесло ущерб его психическому здоровью».

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Об этом сообщила пресс-служба суда, пишет «Судебная власть Украины».

Суд установил, что инцидент произошел 12 февраля.

«Гражданка К. начала ссору со своим сожителем, во время которой высказывалась в его адрес нецензурной бранью», — говорится в сообщении.

Правонарушительница свою вину в суде полностью признала, раскаялась и заверила, что больше не допустит подобного поведения.

Кроме штрафа женщина также должна выплатить 420 грн ($17,16) судебного сбора.

Напомним, в феврале в Украине запустили горячую линию для предотвращения домашнего насилия по телефону 1547.