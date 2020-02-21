В Одессе 12-летний мальчик ночью угнал иномарку и уснул в ней
В Одессе ночью 12-летний мальчик угнал автомобиль марки Nissan и уснул в ней.
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Как сообщили УНИАН в Малиновском отделе полиции Одессы, накануне к правоохранителям обратился 29-летний владелец автомобиля Nissan, который заявил, что оставил ключи в машине и забыл ее закрыть. Автомобиль был припаркован возле жилого дома на улице Святослава Рихтера. Когда мужчина вернулся, иномарки не было.
Как выяснилось, автомобиль угнал 12-летний мальчик, который завел Nissan, и поехал кататься.
«Транспортное средство работники Малиновского отдела полиции разыскали через пять кварталов от места преступления. Покатавшись, подросток припарковал легковушку за гаражами и уснул в ней», - рассказали в полиции.
По словам начальника Малиновского отдела полиции Виктора Герасименко, этот подросток не впервые попадает в поле зрения полицейских. Он уже является фигурантом нескольких уголовных производств, начатых по фактам краж, совершенных в Одессе.
По факту незаконногозавладения транспортным средством открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса. Поскольку подросток не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, будет решаться вопрос о принятии в отношении него принудительных мер воспитательного характера.