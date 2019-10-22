В Киеве пьяный работник автомойки угнал автомобиль клиента и разбил его

Мужчина решил покататься на машине клиента.

Работник одной из столичных автомоек угнал машину клиента и вернул ее на станцию технического обслуживания с многочисленными повреждениями.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения решил покататься на автомобиле, но во время движения не заметил, как из салона выпали личные вещи настоящего владельца.

После прогулки по улицам района он вернул авто на станцию, где впоследствии ее обнаружили с многочисленными повреждениями.

Недобросовестного работники автомойки задержали. Им оказался уроженец Полтавской области 1986 года рождения.

В отношении мужчины начато уголовное производство по ч.1 ст. 289. Также на него составлен протокол об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Поэтому, кроме уплаты штрафа, задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Киеве девушка за рулем автомобиля Suzuki влетела в отбойник, а потом устроила скандал патрульным полицейским.