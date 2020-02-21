В Одесской области во время пожара погиб мужчина, его 3-летний племянник получил ожоги

Скорая помощь доставила мальчика в больницу в крайне тяжелом состоянии.

В городе Белгород-Днестровском Одесской области во время пожара погиб 29-летний мужчина, его 3-летний племянник получил ожоги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, вчера около 22:20 в службу спасения «101» поступила информация о возгорании одноэтажного частного дома на улице Переможенская в городе Белгород-Днестровский.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит домашнее имущество в доме. В 22:53 пожар был локализован и в 23:05 ликвидирован на площади 60 кв. м.

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Как отмечается, в результате пожара погиб мужчина 1990 г. р., и пострадал 3-летний мальчик, который получил ожоги II-III степени 80% поверхности тела.

Скорая помощь доставила мальчика в больницу в крайне тяжелом состоянии. Предполагаемая причина пожара – неисправность печного отопления.

В Белгород-Днестровском отделе полиции сообщили, что полиция начала по факту случившегося расследование по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

«Во время пожара 29-летний мужчина погиб, а его племянник получил тяжелые ожоги», - сообщили в главке.

О пожаре, который произошел в частном секторе города, полиции сообщили медики.

Отмечается, что погибший с сестрой арендовали дом. Вечером 24-летняя женщина пошла в магазин, а когда вернулась, трагедия уже произошла.

Назначен ряд экспертиз, ведется следствие.