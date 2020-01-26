Пьяный черновчанин поджег свою 16-летнюю дочь: появились подробности трагедии (видео)

Тяжело пострадавшую девушку пришлось нести к карете скорой два километра.

В Черновцах пьяный мужчина на Рождество в ходе семейной ссоры облил бензином и поджег свою 16-летнюю дочь. Пострадавшая получила глубокие ожоги лица, шеи и левой руки.

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Как говорится в сюжете ТСН, девушка Аня вмешалась в ссору мужа с женой. От смерти ее спас старший брат.

Все произошло 7 января, мать пришла с работы вечером, дома была Аня, брат и младшая сестра.

Отец спал в комнате - целый день он «праздновал» грядущее Рождество с соседом. Мужчина проснулся очень агрессивным, между ним и женщиной началась ссора.

"Он меня хотел ударить. Анечка из комнаты забежала и начала за меня заступаться. Старший заскочил и стал их разнимать", - рассказывает мать пострадавшей Наталья Крицкая.

Разъяренный мужчина выбежал на улицу и через минуту забежал обратно в дом с бутылкой бензина в руках. "Он хватает Аню за руку и с фляги начал лить по стенам, Ане на лицо, и так как в печи горел огонь, то в момент вспыхнул тот огонь, и так пошло все Ане на лицо", - говорит мама девочки.

Старший брат начал тушить сестру, мать схватила 6-летнюю сестренку и выбежала из горящего дома. Мужчина молча наблюдал. "На лестнице стоял смотрел. Я когда Аньку бросил в снег, я оборачиваюсь, кричу ему: помоги! А он говорит: кому надо, пусть тот спасает", - вспоминает брат пострадавшей Иван Крицкий.

Соседи вызвали спасателей и полицию. Как только человек услышал о полиции, бросился наутек.

Скорая, которую вызвали соседи, не смогла добраться до дома по скользкой дороге, поэтому обожженную девушку брат с соседом несли в карету скорой примерно два километра. Из реанимации Аню уже перевели в ожоговое отделение, но процесс выздоровления будет длительным. "Реабилитация будет не менее года, и где-то после года надо будет проводить лечение косметического плана", - говорит заведующий ожогового отделения Черновицкой больницы скорой помощи Игорь Семенюк.

Отца девушки задержали через несколько часов после нападения, ему грозит пожизненное заключение. Семье, оставшейся без жилья и денег, помогают волонтеры. Сама Аня пока мечтает об одном - увидеть свою младшую сестренку. Поскольку у семьи нет жилья, девочку забрали в дом малютки. Мать и брат пока живут в больнице, рядом с Аней.

Ранее полиция области сообщила о задержании в Черновцах мужчины, который пытался поджечь свою семью. Сейчас подозреваемый находится под арестом.