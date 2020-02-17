В Днепре водитель авто сбил трех человек, убегая от полиции, есть погибший (фото, видео)

Один из мужчин, который убегал от полиции за рулем Audi, находился в розыске.

В Днепре на перекрестке проспекта Слободского и улице Воронежской при попытке сбежать от полиции автомобиль сбил трех пешеходов.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области.

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"Пассажир автомобиля Audi, увидев патрульных, открыл задние дверцы во время движения авто, и закричал - "помогите!". Это заметил экипаж и не мог не отреагировать, подав водителю автомобиля требование об остановке. Однако, тот резко ускорил движение", - говорится в сообщении.

В течение 10 минут водитель Audi пытался скрыться от правоохранителей, двигался на большой скорости, проезжая на запрещенные сигналы светофоров, игнорировал требования об остановке.

"На одном из перекрестков проспекта Слободского и улицы Воронежской водитель не справился с управлением, от чего транспортное средство сбило троих пешеходов. Двое людей - мужчина и ребенок получили тяжелые травмы, еще один человек - отец ребенка погиб на месте", - рассказали в полиции.

Видео: Информатор Днепр

После совершения ДТП из Audi выбежали трое человек. Два из них пытались сбежать, а другой сообщил патрульным, что неизвестные силой отстранили его от управления машиной и везли в неизвестном направлении.

"Экипажи и сотрудники полка полиции особого назначения догнали двух беглецов и задержали их. Во время поверхностной проверки у одного из них и в салоне авто инспекторы обнаружили предметы, похожие на пистолеты. Предварительно пистолеты - боевое оружие", - говорится в сообщении.

Видео: Информатор Днепр

Выяснилось, что мужчина, который убегал от полиции за рулем Audi, находится в розыске Сакским отделением полиции ГУМВД Украины в АР Крым и г. Севастополь по ст. 189 (Вымогательство) УК.

Предварительно, мужчинам грозит ответственность по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК, по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) УКУ, ст. 146 (Незаконное лишение свободы) УК, ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК.

Видео: Информатор Днепр

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