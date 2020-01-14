В зоопарке Николаева слоны впервые вышли на прогулку (видео)

Директор сообщил, что раньше сотрудники зоопарка уже пробовали выпустить Шанти, но он трусил.

В Николаевском зоопарке азиатские слоны в первый раз вышли в летний вольер.

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Видео прогулки опубликовал в социальной сети директор зоопарка Владимир Топчий. Директор также сообщил, что раньше сотрудники зоопарка уже пробовали выпустить Шанти, но он трусил. И только вместе с младшим братом Динкаром, вслед за ним, вышел на зеленую январскую травку. "Если завтра будет хорошая погода, прогулку обещают повторить", - написал директор зоопарка.

20 декабря 2019 года азиатских слонов, которых в начале ноября привезли в николаевский зоопарк, поместили в один вольер. Слоники прибыли в Николаев из Венгрии, городов Сегеда и Весперма. Оба родились в Ганноверском зоопарке, Шанти - 6 мая 2008 года, а Динкар - 6 августа 2010 года.