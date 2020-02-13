Сообщение о минировании поступило в 15.00.

В столице полиция проверяет информацию о "массовом минировании" объектов.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

По данным полицейских, в "15.00 поступило сообщение о массовом минировании".

Вместе с тем правоохранители не уточнили, о каких именно объектах идет речь.

Также они отметили, что в настоящее время информация о минировании проверяется.

Как сообщал УНИАН, в Киеве оправдали мужчину, которого обвиняли в псевдоминировании из-за случайного звонка.