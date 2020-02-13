В столице полиция проверяет информацию о "массовом минировании" объектов
16:54, 13 февраля 2020Общество
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Сообщение о минировании поступило в 15.00.
В Киеве в очередной раз "заминировали" ряд объектов / фото 112.ua
В столице полиция проверяет информацию о "массовом минировании" объектов.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.
По данным полицейских, в "15.00 поступило сообщение о массовом минировании".
Вместе с тем правоохранители не уточнили, о каких именно объектах идет речь.
Также они отметили, что в настоящее время информация о минировании проверяется.
Как сообщал УНИАН, в Киеве оправдали мужчину, которого обвиняли в псевдоминировании из-за случайного звонка.
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