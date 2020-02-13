На Киевщине в подвале многоэтажки нашли тротил: жильцов дома эвакуировали
17:25, 13 февраля 2020Происшествия
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По предварительной информации, взрывчатка принадлежала умершему жителю дома.
Тротил нашли в подвале 5-этажного дома / фото НПУ
В Белой Церкви из-за найденного в подвале тротила эвакуировали жителей многоэтажного дома.
Об этом сообщили в полиции Киевской области.
"Опасную находку нашли в подвале новоселы 5-этажного дома. По предварительным данным, взрывчатка принадлежала покойному местному жителю", - говорится в сообщении.
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Сейчас на месте происшествия работают полицейские и спасатели, работники аварийной службы газа отключили поставку топлива. Взрывотехники изымают взрывчатку из подвального помещения.
Отдельно отмечается, что для предотвращения возможных трагических последствий полиция провела эвакуацию почти двухсот человек - жителей 70 квартир многоквартирного дома.
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