На Киевщине в подвале многоэтажки нашли тротил: жильцов дома эвакуировали

По предварительной информации, взрывчатка принадлежала умершему жителю дома.

В Белой Церкви из-за найденного в подвале тротила эвакуировали жителей многоэтажного дома.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

"Опасную находку нашли в подвале новоселы 5-этажного дома. По предварительным данным, взрывчатка принадлежала покойному местному жителю", - говорится в сообщении.

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Сейчас на месте происшествия работают полицейские и спасатели, работники аварийной службы газа отключили поставку топлива. Взрывотехники изымают взрывчатку из подвального помещения.

Отдельно отмечается, что для предотвращения возможных трагических последствий полиция провела эвакуацию почти двухсот человек - жителей 70 квартир многоквартирного дома.