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На Киевщине в подвале многоэтажки нашли тротил: жильцов дома эвакуировали

17:25, 13 февраля 2020
Происшествия
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Тротил нашли в подвале 5-этажного дома / фото НПУ

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

"Опасную находку нашли в подвале новоселы 5-этажного дома. По предварительным данным, взрывчатка принадлежала покойному местному жителю", - говорится в сообщении. 

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Сейчас на месте происшествия работают полицейские и спасатели, работники аварийной службы газа отключили поставку топлива. Взрывотехники изымают взрывчатку из подвального помещения.

Отдельно отмечается, что для предотвращения возможных трагических последствий полиция провела эвакуацию почти двухсот человек - жителей 70 квартир многоквартирного дома. 

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