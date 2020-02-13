На Винниччине полицейский издевался над задержанным, ему сообщено о подозрении

Видео издевательства над мужчиной распространили в Facebook и YouTube.

Прокуратура Винницкой области совместно с Госбюро расследований сообщила о подозрении полицейскому по факту превышения служебных полномочий и насилия над человеком.

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Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

"По версии следствия, сотрудник Ямпольского отделения полиции умышленно, безосновательно наносил удары гражданину резиновой дубинкой и угрожая причинением телесных повреждений, заставлял его выполнять физические упражнения. Видео издевательства полицейского над человеком распространилось в социальных сетях Facebook и YouTube", - говорится в сообщении.

Правоохранителю инкриминируется ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса.

Прокуратура направила в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.