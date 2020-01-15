Всплыли жуткие подробности издевательств над заключенными в колонии Харькова

Заключенные начали массово жаловаться правозащитникам.

Изнасилование резиновой дубинкой, поджигание туалетной бумаги между ягодицами, удержание связанными до обездвиживания неделю без еды, многократное погружение головы в воду до невозможности дышать, постоянные денежные поборы, в том числе и для прекращения пыток – такие издевательства зафиксировала Харьковская правозащитная группа в колонии №25 в Харькове 3 января этого года во время мониторингового визита.

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Заключенные пошли на беспрецедентный для этого заведения шаг и начали массово жаловаться правозащитникам. Об этом написала в Facebook координатор волонтерской группы "Евромайдан SOS" Александра Матвийчук.

"Из-за этого в колонию в ночь с 7 на 8 января вызвали группу быстрого реагирования, которая жестоко избила людей, связала их и голыми удерживала часть на морозе (пока другим, со слов осужденных, начальство в кабинете рассказывало "ну, и где ваши правозащитники, они уехали, а мы остались"), а потом их голых и связанных заставили просто ползти на второй и третий этажи", - говорится в сообщении.

Ранее в колонии на Киевщине умер осужденный, врачей подозревают в халатности.