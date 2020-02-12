В Киеве из Центрального железнодорожного вокзала эвакуировали пассажиров

Помещение вокзала проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

В Киеве с Центрального железнодорожного вокзала эвакуировали всех работников и пассажиров из-за анонимного сообщения о минировании.

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Как говорится в сообщении Публичной акционерной компании "Укрзализныця" в социальной сети Facebook, временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в столице.

"Поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала. Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, что поезда курсируют по графику, а посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля в Киеве остановилась красная ветка столичного метрополитена на станции "Арсенальной" – пассажир упал на рельсы.