В столичной подземке пассажир упал на рельсы

Инцидент произошел на станции метро "Арсенальная".

Сегодня, 12 февраля, в Киеве остановилась красная ветка столичного метрополитена на станции "Арсенальной" из-за того, что пассажир упал на рельсы.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на пресс-секретаря Киевского метрополитена Наталью Макогон.

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Отмечается, что после падения пассажиру помогли - он жив.

Движение поездов на ветке в настоящее время уже возобновили. Подробности инцидента устанавливаются.

Как сообщал УНИАН благотворительная организация "Благотворительный фонд "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" и общественная организация "Марш памяти" обратились к мэру Киева с просьбой о переименовании станции метро "Дорогожичи", которая расположена вблизи Бабьего Яра.