Месть по-харьковски: жители дома облили соседа зеленкой из-за кота (видео)

Таким образом соседи разобрались с сожителем, который выгнал кота на мороз.

В Харькове жители многоэтажки облили зеленкой соседа за то, что тот выгнал их кота на улицу в мороз.

Об этом сообщает "ХС-Харьков" на своей странице в Facebook, опубликовав видео.

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Отмечается, что инцидент произошел на улице академика Павлова.

Оказалось, что соседский кот случайно выбежал из квартиры в тамбур. Мужчина решил выгнать пушистого на улицу. Все это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как мужчина берет кота за шкирку и выносит из подъезда.

Хозяев четырехлапого такой поступок их соседа очень возмутил. Они вызвали на место полицию, а пока ждали правоохранителей – облили мужчину зеленкой.

Как сообщал УНИАН, в Харькове мужчина вызвал полицию ради развлечения, а когда патрульные начали составлять на него административный протокол, попытался дать им взятку. Теперь шутнику грозит уголовная ответственность.