В Кривом Роге «накрыли» два топлес-клуба, где занимались проституцией

Доходы организаторов заведений составляли более 1 млн грн ежемесячно.

В Кривом Роге Днепропетровской области работницы двух топлес клубов в течение прошлого года оказывали посетителям услуги проституток.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления полиции в Днепропетровской области, доходы организаторов заведений составляли более 1 млн грн дохода ежемесячно.

Отмечается, что услуги интимного характера клиентам развлекательных заведений предоставляли 10 девушек в возрасте от 18 до 30 лет.

«Они получали денежное вознаграждение в сумме 600 гривен за час, из которых треть оставляли себе, а остальные средства отдавали администраторам топлес клубов», - говорится в сообщении.

Относительно девушек составлены административные протоколы по ч.1 ст.181-1 КУоАП (занятие проституцией).

Во время санкционированных обысков в помещениях топлес клубов полицейские изъяли наличные, мобильные телефоны, компьютерную технику, черновые записи и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Также будут открыты еще два производства по ч. 2 ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) УК Украины.