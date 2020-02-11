"Били четверо, один со значком депутата": в Киеве избили известного ветерана АТО

Автомобиль ветерана АТО Николая Ворошнова подрезала черная иномарка. В ответ он начал ей сигналить, после чего из машины вышли двое людей и завязалась перепалка.

Бывшего игрока молодежной сборной по хоккею и ветерана АТО Николая Ворошнова избили за замечание о нарушении правил дорожного движения.

Об этом Ворошнов сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте такжеНа Киевщине патрульные остановили машину и нашли в ней застреленного ветерана АТО

По его словам, он ехал по главной дороге на Березняках перед выездом на Дарницкий мост, когда его подрезали на черной машине (Porsche Cayenne или Range Rover, номерной знак – 7747).

"Начал ему сигналить, показывая этим свое недовольство подобным поведением на дороге. Подрезавшее меня авто затормозило, из него выскочили двое. Водитель - представительной внешности, с депутатским значком на отвороте пиджака, а с пассажирского места - охранник в плаще с "ухом", который сразу "обозначил" наличие огнестрельного оружия", - написал ветеран АТО.

Во время словесной перепалки рядом остановилась еще одна машина – BMW X5, из которой вышли еще двое мужчин, после чего ветерана АТО начали избивать.

"И здесь как начало мне "прилетать" с разных сторон. Точно так же, прям "в цель". Хорошо, что устоял на ногах, потому что эти могли бы начать "поднимать" с носка… кажется, к моему большому стыду, я даже не "ответил", но это не точно… Добрых пинков получил. Давно так не отгребал. Прямо ностальгия. Полно "юшки", половинка зуба, ну и развалили немного губы, особенно изнутри", - рассказал Ворошнов.

"Где-то с час просидел на сайте Верховной Рады, пытаясь найти "знакомую" морду. Так шо бы "это точно он" - нет, ничего. Я вообще лица плохо запоминаю, а тут еще и по голове били", - добавил Ворошнов.

Как сообщал УНИАН, в городе Подольск Одесской области неизвестные жестоко избили военнослужащего, ветерана АТО Сашу Ангела.