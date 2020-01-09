В Одесской области жестоко избили активиста-ветерана АТО
В городе Подольск Одесской области неизвестные жестоко избили военнослужащего, ветерана АТО Сашу Ангела.
Об этом сам пострадавший сообщил на своей странице в Facebook.
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Саша Ангел рассказал, что на него напали сзади двое мужчин и разбили голову.
По словам ветерана АТО, полиция отпустила нападавших и они уже приходили к нему домой с угрозами.
Активист Игорь Кравец считает, что избиение Саши Ангела имеет все признаки заказного и, вероятно, осуществлено из-за его систематической правозащитной деятельности в защиту общественного интереса в Подольске.
"На что я бы особенно обратил бы внимание, что нападение имеет признаки заказного именно за правозащитную деятельность потерпевшего (в защиту общественного интереса), а также, что сам пострадавший считает нападение расплатой за его деятельность", – написал Кравец на своей Facebook-странице.
Как сообщал УНИАН, в Черновицкой области уволили чиновницу райгосадминистрации после ее оскорбления военных в Facebook.