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В Запорожской области на пруду провалились под лед и утонули трое детей

22:20, 08 февраля 2020
Происшествия
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Все дети были 2014 года рождения / mk.dsns.gov.ua

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в с. Долинское Запорожского района на пруду провалились под лед и утонули трое детей (2014 г.р.).

Как сообщал УНИАН, в Тернополе завалило землей двух строителей, которые ночью монтировали водную сеть.

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