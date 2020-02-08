В Запорожской области на пруду провалились под лед и утонули трое детей
22:20, 08 февраля 2020Происшествия
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Несчастный случай произошел в с. Долинское Запорожского района.
Все дети были 2014 года рождения / mk.dsns.gov.ua
В Запорожской области на пруду провалились под лед и утонули трое детей.
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в с. Долинское Запорожского района на пруду провалились под лед и утонули трое детей (2014 г.р.).
Как сообщал УНИАН, в Тернополе завалило землей двух строителей, которые ночью монтировали водную сеть.
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