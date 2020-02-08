Несчастный случай произошел в с. Долинское Запорожского района.

В Запорожской области на пруду провалились под лед и утонули трое детей.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в с. Долинское Запорожского района на пруду провалились под лед и утонули трое детей (2014 г.р.).

Как сообщал УНИАН, в Тернополе завалило землей двух строителей, которые ночью монтировали водную сеть.