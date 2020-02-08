В Тернополе завалило землей двух строителей, которые ночью монтировали водную сеть (фото, видео)
В Тернополе в результате сдвига грунта погибли двое рабочих, которые монтировали водную сеть.
Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, сегодня 8 февраля в 1.46 в дежурную часть полиции поступило сообщение о несчастном случае на строительстве.
Прораб сообщил, что во время копания траншеи к одной из новостроек Тернополя в результате оползня засыпало землей двух рабочих.
Читайте такжеВ Киеве из-за ливни обрушилась часть моста (фотогалерея)
Спасатели вытащили мужчин, но спасти жизнь им не удалось. Погибшие – жители Одесской и Донецкой областей.
По предварительным данным, во время проведения земляных работ не были соблюдены соответствующие нормы безопасности.
Данный факт полицейские внесли в ЕРДР согласно статье 272 УК.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, погибшие являются работниками предприятия РБК «Спецстроймонтаж» (г. Киев), с которым КП «Тернопольводоканал» заключило соглашение на замену и санацию водопроводных и канализационных сетей.
В горсовете отмечают, что по условиям контракта подрядчики не имели права работать ночью, в выходные и праздничные дни. Работы должны были проводить только в дневное время.
По факту гибели двух рабочих проводят проверку специалисты Госгорпромнадзора.