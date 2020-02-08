В Венгрии в ДТП попал автобус с украинцами, есть погибшие и травмированные (видео)
19:04, 08 февраля 2020Происшествия
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Авария произошла на автостраде М3 в направлении Будапешта, неподалеку от города Кал.
Один гражданин Украины погиб на месте происшествия \ Fotó: fuzeshirek.hu
В Венгрии в ДТП попал автобус с украинцами, погибло два человека, еще семь получили травмы.
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Авария произошла вчера на 98-м километре автострады М3 в направлении Будапешта, неподалеку от города Кал, сообщает издание BPIAutosok.hu.
По имеющимся данным, две машины столкнулись на шоссе. В этой аварии никто не пострадал. Авто остановились на обочине.
Затем появился микроавтобус украинской регистрации, который затормозил в последнюю минуту и врезался в эти автомобили.
Один гражданин Украины погиб на месте происшествия, а еще восемь человек были доставлены в больницу на машинах скорой помощи. Один из пострадавших скончался позже в больнице.
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