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В Венгрии в ДТП попал автобус с украинцами, есть погибшие и травмированные (видео)

19:04, 08 февраля 2020
Происшествия
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Один гражданин Украины погиб на месте происшествия \ Fotó: fuzeshirek.hu

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Авария произошла вчера на 98-м километре автострады М3 в направлении Будапешта, неподалеку от города Кал, сообщает издание BPIAutosok.hu.

По имеющимся данным, две машины столкнулись на шоссе. В этой аварии никто не пострадал. Авто остановились на обочине.

Затем появился микроавтобус украинской регистрации, который затормозил в последнюю минуту и врезался в эти автомобили.

Один гражданин Украины погиб на месте происшествия, а еще восемь человек были доставлены в больницу на машинах скорой помощи. Один из пострадавших скончался позже в больнице.

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