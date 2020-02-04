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В итальянской гостинице нашли тело 23-летнего украинца

13:50, 04 февраля 2020
Происшествия
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Тело обнаружили в гостиничном номере в Олегии / фото: La Stampa

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Об этом сообщает издание La Stampa.

Тело обнаружили в гостиничном номере в Олегии в нескольких километрах от аэропорта Милан-Мальпенса.

На данный момент следователи изучают обстоятельства и причины смерти парня. Они не исключают версию об убийстве и считают, что погибший умер вследствие передозировки.

Как сообщал УНИАН, 8 мая 2018 года в городе Мелфи провинции Поненца (Италия) 33-летний Антонио Жирарди после 7 месяцев брака застрелил свою жену, девушку из Днепра Марину Новожилову.

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