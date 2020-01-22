Смерть украинца в Испании: в МИД назвали причину

Компетентные органы Испании не связывают причины смерти гражданина Украины с погодными условиями в провинции Валенсия, где бушует шторм «Глория». Вскрытие тела будет осуществлено в ближайшее время.

В Испании умер гражданин Украины, вероятная причина его смерти - инфаркт.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

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«Согласно предварительной информации Генерального консульства Украины в Барселоне, со ссылкой на органы Гражданской гвардии Испании, умершим в провинции Валенсия является гражданин Украины 1964 г.р., уроженец Запорожской области. Предположительной причиной его смерти является инфаркт», - сказал дипломат.

По его словам, компетентные органы Испании не связывают причины смерти гражданина Украины с погодными условиями в провинции Валенсия, где бушует шторм «Глория». Вскрытие тела будет осуществлено в ближайшее время.

«Генеральное консульство Украины принимает меры консульского реагирования в связи со смертью указанного лица (подтверждает принадлежность к гражданству Украины умершего, устанавливает контакты с родственниками с целью возможной дальнейшей репатриации тела в Украину - УНИАН)», - добавил Погорельцев.