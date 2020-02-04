Во Львове "Наполеон" жег шины возле СИЗО и прятался – его задержали полицейские (видео)

Мужчина сам позвонил полицейским и сказал, где его искать.

Во Львове правоохранители задержали 40-летнего мужчину, который поджигал автомобильные шины возле полицейских участков и СИЗО, после чего прятался.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Мужчина не выдержал и сам позвонил полицейским, назвался "Наполеоном", признался в содеянном и сказал, где его искать. Когда же за ним приехали, отказался выходить из машины, дразнился и попытался сбежать.

Поэтому полицейские выбили стекло, задержали мужчину и доставили его в управление.

По словам правоохранителей, мужчина вел себя очень агрессивно, показывал неприличные жесты, кричал, употреблял нецензурную лексику, на контакт не шел. При визуальном осмотре в багажнике его машины были обнаружены несколько шин.

Как сообщал УНИАН, во Львове женщина напала на свою мать, после чего нанесла телесные повреждения сотруднице мобильной группы по противодействию домашнему насилию.