В Николаеве мужчине принесли круассан с курицей и стеклом – соцсети (фото)
12:10, 01 февраля 2020Происшествия
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Битое стекло клиенты заметили внутри выпечки. Опасная находка была внутри курицы – в основном наполнении круассана.
Клиентов спасла внимательность / Facebook
В одном из кафе Николаева клиенту принесли необычное блюдо, которое, впрочем, могло привести к трагедии, – круассан со стеклом.
Об этом в Facebook сообщил сам пострадавший Денис Мисюра.
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Битое стекло клиенты заметили внутри выпечки. Опасная находка была внутри курицы – основного наполнения круассана.
«На ценнике стоит писать круассаны с курицей и битым стеклом. На этот раз коллегу спасла внимательность», – написал мужчина.
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