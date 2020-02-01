В Николаеве мужчине принесли круассан с курицей и стеклом – соцсети (фото)

Битое стекло клиенты заметили внутри выпечки. Опасная находка была внутри курицы – в основном наполнении круассана.

В одном из кафе Николаева клиенту принесли необычное блюдо, которое, впрочем, могло привести к трагедии, – круассан со стеклом.

Об этом в Facebook сообщил сам пострадавший Денис Мисюра.

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Битое стекло клиенты заметили внутри выпечки. Опасная находка была внутри курицы – основного наполнения круассана.

«На ценнике стоит писать круассаны с курицей и битым стеклом. На этот раз коллегу спасла внимательность», – написал мужчина.

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