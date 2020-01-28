В Днепре зоозащитники спасают пса, которому живодеры отрубили все лапы (фото)

Животное несколько дней ходило между домами людей на четырех обрубках лап, из которых торчали кости.

В Днепре зоозащитники спасают пса по имени Сильвер, которому неизвестные живодеры отрубили все 4 лапы.

Об этом говорится на странице сообщества защиты животных «Верность» в Facebook.

«Когда нам написали жители Днепра, что к ним приполз песик без всех четырех лап, мы не поверили. Сильвер пришел к людям сам, на четырех обрубках, из которых торчали кости. Но помощи, на которую надеялся, так и не получил. Несколько дней он из последних сил передвигался от одного дома к другому, пока наконец не нашлись люди, которые обратились к волонтерам», - говорится в посте сообщества.

Зоозащитники отмечают, что животное чудом не умерло от болевого шока, не истекло кровью, не погибло от переохлаждения и гангрены.

Собаке надо делать операцию на всех четырех лапах, но сейчас животное очень слабое, врачи пытаются стабилизировать ее состояние, чтобы подготовить к процедуре.

Зоозащитники обращаются к неравнодушным гражданам с просьбой собрать деньги на лечение пса.