цей матеріал доступний українською

Масштабное ДТП на столичном мосту Патона: в результате столкновения пяти авто пострадали три человека

11:11, 28 января 2020
Происшествия
171 0
Авария произошла на мосту Патона / фото Ruslan Forostyak

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, авария с участием пяти авто произошла вечером 27 января.

Читайте такжеВ Киеве задержали боевика "ДНР", который из пистолета ранил полицейского (видео)

Предварительно установлено, что во время движения в сторону Надднепрянского шоссе водитель автомобиля Audi не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение пяти авто.

"В результате происшествия пострадали два водителя и пассажир одного из авто. Врачи госпитализировали их в стационар с телесными повреждениями различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и механизм происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов транспортных средств.

По результатам проверки будет принято решение относительно предоставления правовой квалификации событию.

Как сообщал УНИАН, в Киеве возле остановки «Политехнический институт» двое мужчин с ножом напали на 15-летнего парня и отобрали у несовершеннолетнего мобильный телефон и личные вещи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter