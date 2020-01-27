В Киеве возле КПИ два мужчины с ножом напали на 15-летнего парня (фото)

В течение часа полицейские разыскали нападавших.

В Киеве возле остановки «Политехнический институт» два мужчины с ножом напали на 15-летнего парня и отобрали у несовершеннолетнего мобильный телефон и личные вещи.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

«Женщина сообщила, что неподалеку от остановки «Политехнический институт», ее 15-летнему сыну угрожали ножом двое неизвестных. Также она отметила, что у ребенка отобрали мобильный телефон, деньги и личные вещи», - рассказал начальник управления полиции.

В ходе отработки прилегающей территории полицейские заметили мужчин, схожих по приметам на нападавших, и остановили их для проверки. Во время поверхностного осмотра у правонарушителей обнаружили вещи потерпевшего.

«Мужчин задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ими оказались 27-летний уроженец Хмельницкой области и 21-летний уроженец Киевской области. Фигуранты уже попадали в поле зрения правоохранителей за совершение краж и грабежей. Кроме этого, в ходе досудебного расследования мы выяснили, что накануне мужчины избили и отобрали мобильный телефон у 21-летнего местного жителя», - добавил начальник управления полиции.

Следственным отделом Соломенского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 186 (Грабеж) и ч. 2 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 января в Киеве по адресу улица Николая Юнкерова, 28а мужчина пришел в кафе и просил о помощи. На его одежде были видны многочисленные следы крови. Персонал заведения вызвал скорую, но, к сожалению, пострадавший скончался до их прибытия.