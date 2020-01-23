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Пограничники не пустили в Украину трех политиков из РФ

12:42, 23 января 2020
Происшествия
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Один россиянин не смог подтвердить цель своего пребывания в Украине / фото facebook.com/pg/DPSUkraine

Читайте такжеРоссиянин сбежал из-под стражи в Борисполе (фото)Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

Отмечается, что рейсом из Лондона в «Борисполь» прибыл гражданин России. Выяснилось, что россиянин является представителем правящей политической партии страны – «Єдиная Россия», бывшим мэром одного из облцентров РФ. Подтвердить цель своего пребывания он не смог, поэтому на основании Закона Украины «О пограничном контроле» его не пропустили. Утром 23 января россиянин вылетел из «Борисполя» в Германию.

Еще двое российских политиков не смогли пройти пограничный контроль в пункте пропуска «Киев» (Жуляны). Они прилетели рейсом из Минска. Один из визитеров также представитель «Единой России», другой – компартии РФ.

«Оба сообщили, что якобы прибыли в Киев с целью участия в конференции», – сообщили в ГПСУ.

Ранее УНИАН сообщал, как пограничники не пустили в Украину молдаванина с георгиевскими лентами.

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