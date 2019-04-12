Пограничники не пустили в Украину молдаванина с георгиевскими ленточками

Владельцу провокационной символики на три года запретили въезд в Украину.

В Болградском районе Одесской области пограничники задержали гражданина Молдовы с георгиевскими лентами, которые являются запрещенной символикой.

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Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы Измаильского пограничного отряда Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Игорь Перегняк, вчера запрещенную на Украине символику - георгиевскую (гвардейскую) ленту - пограничники Измаильского отряда обнаружили в пункте пропуска «Виноградовка».

По словам Перегняка, учитывая соответствующие риски, пограничники решили подвергнуть тщательному осмотру автомобиль Opel молдавской регистрации. В результате погранично-таможенная обзорная группа в бардачке и «кармана» водительской двери обнаружила еще несколько георгиевских лент.

Как отмечается, пограничники отказали указанному водителю - гражданину Молдовы - в пропуске через государственную границу и на три года запретили въезд на территорию Украины.

По данному факту пограничники также передали сообщение сотрудникам Национальной полиции.

В ведомстве добавили, что с 2017 года Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнен статьей 173-3, которой установлена ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты, которая имеет провокационный характер.