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В Днепре произошел взрыв в квартире: пострадали двое людей (фото)

22:05, 21 января 2020
Происшествия
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Взорвался неустановленный предмет / Фото: Нацполиция

Как сообщает пресс-служба полиции области, происшествие произошло в квартире по улице Софьи Ковалевской. Информация о нем поступила в 19.25.

"Как установили правоохранители, предварительно взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате 18-летняя девушка и 32-летний мужчина получили телесные повреждения. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 264 Уголовного кодекса Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов)", - говорится в сообщении.

На месте работают правоохранители / Фото: Нацполіція

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, на месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Как сообщал УНИАН, в городе Першотравенске Днепропетровской области 18 января от взрыва гранаты в гараже погиб его владелец.

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