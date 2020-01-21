В Днепре произошел взрыв в квартире: пострадали двое людей (фото)

Открыто уголовное производство по статье о небрежном хранении огнестрельного оружия или боеприпасов.

В Днепре во вторник вечером произошел взрыв в квартире, пострадали двое человек.

Как сообщает пресс-служба полиции области, происшествие произошло в квартире по улице Софьи Ковалевской. Информация о нем поступила в 19.25.

"Как установили правоохранители, предварительно взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате 18-летняя девушка и 32-летний мужчина получили телесные повреждения. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 264 Уголовного кодекса Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов)", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, на месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Как сообщал УНИАН, в городе Першотравенске Днепропетровской области 18 января от взрыва гранаты в гараже погиб его владелец.