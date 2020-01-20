В Днепропетровской области от взрыва гранаты в гараже погиб мужчина
В городе Першотравенске Днепропетровской области 18 января от взрыва гранаты в гараже погиб его владелец.
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Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.
На месте происшествия полицейские установили, что в этот день 38-летний мужчина вместе с товарищем проводили ремонтные работы в гараже, во время которых произошел взрыв.
«По предварительной информации, взорвалась граната РГД-5. В результате владелец гаража получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. На следующий день от полученных травм пострадавший скончался», - говорится в сообщении.
Следователем полиции по согласованию с местной прокуратурой открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой «несчастный случай». Ведется следствие.