В Днепропетровской области от взрыва гранаты в гараже погиб мужчина

Взрыв произошел во время проведения ремонтных работ в гараже.

В городе Першотравенске Днепропетровской области 18 января от взрыва гранаты в гараже погиб его владелец.

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Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

На месте происшествия полицейские установили, что в этот день 38-летний мужчина вместе с товарищем проводили ремонтные работы в гараже, во время которых произошел взрыв.

«По предварительной информации, взорвалась граната РГД-5. В результате владелец гаража получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. На следующий день от полученных травм пострадавший скончался», - говорится в сообщении.

Следователем полиции по согласованию с местной прокуратурой открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой «несчастный случай». Ведется следствие.