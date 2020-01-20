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В Днепропетровской области от взрыва гранаты в гараже погиб мужчина

17:18, 20 января 2020
Происшествия
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По предварительной информации, взорвалась граната РГД-5 \ facebook.com/MVS.LVIV

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Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

На месте происшествия полицейские установили, что в этот день 38-летний мужчина вместе с товарищем проводили ремонтные работы в гараже, во время которых произошел взрыв.

«По предварительной информации, взорвалась граната РГД-5. В результате владелец гаража получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. На следующий день от полученных травм пострадавший скончался», - говорится в сообщении.

Следователем полиции по согласованию с местной прокуратурой открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой «несчастный случай». Ведется следствие.

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