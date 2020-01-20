В здании Центризбиркома застрелился сотрудник УГО
20:01, 20 января 2020Происшествия
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В настоящее время проводятся следственные действия.
В настоящее время проводятся следственные действия \ фото УНИАН
В здании Центральной избирательной комиссии застрелился сотрудник Управления государственной охраны.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник Управления государственной охраны Украины Сергей Рудь на просьбу подтвердить информацию о том, что в здании ЦИК застрелился военнослужащий, который был сотрудником УГО.
«Проводятся следственные действия, вам все расскажут позже», - сказал он.
На уточняющий вопрос, соответствует ли действительности эта информация, Рудь сказал: «Есть 200-й, да».
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