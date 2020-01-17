Пристайко: сегодня станет известно, когда вернут в Украину тела погибшего экипажа МАУ

По словам министра, в Иране уже завершена идентификация тел погибших в авиакатастрофе самолета «Международных авиалиний Украины».

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что сегодня будет объявлено, когда тела погибших в результате катастрофы самолета в Иране украинцев будут доставлены на Родину.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента он отметил, что в Иране уже завершена идентификация тел погибших в авиакатастрофе самолета «Международных авиалиний Украины».

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«Сейчас юридические команды - и нашего перевозчика, и Министерства иностранных дел Украины, и Министерства юстиции работают с юристами, которые представляют страховую компанию, и иранские власти. Наши требования максимальны, мы увидим, что получится. Но базовыми являются требования, которые прописаны Монреальской конвенцией», - сказал он, отвечая на вопрос о компенсациях.

Пристайко отметил, что помощь, которую обещало украинское правительство, не имеет никакого отношения к этим компенсациям.

Министр утверждает, что «есть определенное положительное взаимодействие с иранским правительством» по возвращению тел украинских граждан. Он выразил надежду, что «это не затянется болезненно долго» для родных погибших.