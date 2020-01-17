На Ривненщине из-за сильного тумана произошла масштабная авария (фото)
09:57, 17 января 2020Происшествия
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По данным полиции, травмировались двое людей.
На месте происшествия работают спасатели, полицейские и медики / полиция
Утром 17 января возле села Александрия на Ривненщине из-за сильного тумана произошла масштабная авария с участием 7 автомобилей.
Читайте такжеВ Киеве Lexus въехал в автобус, пострадала семейная пара с ребенком (видео)Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области, сейчас на месте происшествия работают спасатели, полицейские и медики.
По данным полиции, травмировались двое людей.
«Движение на этом участке дороги затруднено, видимость составляет ориентировочно 30 метров, дорожное покрытие скользкое», – говорится в сообщении пресс-службы полиции.
Движение на участке затруднено / полиция
Ранее УНИАН сообщал, как в Запорожской области произошло массовое ДТП с участием полиции и «скорой».
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