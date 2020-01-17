На Ривненщине из-за сильного тумана произошла масштабная авария (фото)

По данным полиции, травмировались двое людей.

Утром 17 января возле села Александрия на Ривненщине из-за сильного тумана произошла масштабная авария с участием 7 автомобилей.

Читайте такжеВ Киеве Lexus въехал в автобус, пострадала семейная пара с ребенком (видео)Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области, сейчас на месте происшествия работают спасатели, полицейские и медики.

По данным полиции, травмировались двое людей.

«Движение на этом участке дороги затруднено, видимость составляет ориентировочно 30 метров, дорожное покрытие скользкое», – говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Ранее УНИАН сообщал, как в Запорожской области произошло массовое ДТП с участием полиции и «скорой».