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На Ривненщине из-за сильного тумана произошла масштабная авария (фото)

09:57, 17 января 2020
Происшествия
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На месте происшествия работают спасатели, полицейские и медики / полиция

Читайте такжеВ Киеве Lexus въехал в автобус, пострадала семейная пара с ребенком (видео)Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области, сейчас на месте происшествия работают спасатели, полицейские и медики.

По данным полиции, травмировались двое людей.

«Движение на этом участке дороги затруднено, видимость составляет ориентировочно 30 метров, дорожное покрытие скользкое», – говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Движение на участке затруднено / полиция

Ранее УНИАН сообщал, как в Запорожской области произошло массовое ДТП с участием полиции и «скорой».

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