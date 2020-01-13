В Запорожской области произошло массовое ДТП с участием полиции и "скорой" (фото)

В совокупности семь автомобилей получили повреждения.

На трассе в Запорожской области произошло ДТП с участием автомобиля полиции и «скорой помощи».

Об этом сообщает местное издание 061.

Авария произошла утром в понедельник, 13 января, на трассе Харьков-Симферополь в пределах села Каменского.

По предварительным данным, женщина-водитель легкового авто "Форд" потеряла управление и въехала в кювет. Девушка сообщила о ДТП в полицию. Также на место аварии выехала бригада «скорой помощи».

Пока медики оказывали пострадавшей первую медицинскую помощь, а правоохранители составляли протокол, автомобиль ВАЗ врезался в "скорую", а та зацепила автомобиль полиции. На место происшествия вызвали еще один наряд полиции и «скорую помощь».

В результате во второй автомобиль "скорой помощи" въехал водитель на авто Dodge, которое также зацепило автомобиль Audi, двигающийся по трассе.

В совокупности семь автомобилей получили механические повреждения (среди них две полицейские спецмашины и автомобиль "скорой помощи"). В результате аварии пострадавших нет.