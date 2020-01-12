Парламент Ирана вступился за Корпус стражей Исламской революции, сбивший самолет МАУ

12 января в Иране состоялось экстренное закрытое заседание парламентариев.

Парламент Ирана выразил поддержку Корпусу стражей Исламской революции (КСИР), командующий которого взял на себя ответственность за сбитие самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на издание Mehr.

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Отмечается, что 12 января в Иране состоялось экстренное закрытое заседание парламентариев.

«Эта ошибка является огромной потерей, но она не должна стать основанием для того, чтобы забывать о самопожертвовании КСИР, который всегда защищал нашу страну», - заявили в парламенте.

Как сообщал УНИАН, 8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании «Международные авиалинии Украины», погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины (экипаж и два пассажира).

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета. Командующий Корпусом стражей Исламской революции бригадный генерал Амир Али Хаджизаде взял на себя ответственность за сбитие украинского самолета. Он заявил, что оператор иранской системы противовоздушной обороны ошибочно принял самолет МАУ за «крылатую ракету».

Киев настаивает на проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших до 19 января и выплат компенсаций.