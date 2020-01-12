В Киеве произошло ужасное ДТП: водитель авто сгорел заживо, еще четыре человека пострадали
В ночь на 12 января в Киеве на бульваре Дружбы народов произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек и еще четверо травмированы.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.
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Отмечается, что автомобиль Honda Jazz столкнулся с бетонным столбом, перевернулся на крышу и сразу загорелся.
В автомобиле находились пять человек. Четырем пассажирам - двум женщинам и двум мужчинам - очевидцы ДТП помогли выбраться из горящей машины еще до прибытия спасателей.
В 3:19 пожарные потушили пожар, деблокировали зажатое тело водителя мужского пола с помощью гидравлического инструмента и передали его работникам полиции.
Сейчас обстоятельствами ДТП занимаются правоохранительные органы.
Как сообщал УНИАН, 11 января микроавтобус с гражданами Украины попал в Орловской области в аварию. В результате ДТП три человека погибли, еще трое находятся в тяжелом состоянии в больнице.