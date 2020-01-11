В МИД уточнили, что в ДТП на территории России попали 8 граждан Украины

В результате аварии одна гражданка Украины погибла и 6 травмированы.

В Министерстве иностранных дел Украины уточнили, что в дорожно-транспортное происшествие на территории России попали 8 граждан Украины, а не 7, как ранее сообщали российские СМИ.

Как сообщил в комментарии УНИАН директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, по информации посольства Украины в Российской Федерации, 11 января в 10:40 по местному времени на 399 км автотрассы М2 в Кромском районе Орловской области произошло дорожно-транспортное происшествие.

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"По предварительной информации старшего оперативного дежурного МЧС РФ по Орловской области, микроавтобус с украинскими государственными автомобильными номерами, осуществлявший рейс Днепр - Москва, столкнулся с легковым автомобилем. В микроавтобусе в момент столкновения находились 9 человек вместе с водителем (8 граждан Украины и 1 - РФ)", - отметил Погорельцев.

По его словам, в результате ДТП одна гражданка Украины погибла и 6 получили травмы различной степени тяжести.

При этом, в настоящее время травмированные граждане доставлены в Кромскую центральную районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

"Консульский отдел посольства Украины в Российской Федерации (ПУ в РФ) находится на постоянной связи с подразделениями ГАИ и МЧС по Орловской области, а также близкими и родными пострадавших", - сказал Погорельцев.

Данное дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД Украины и Посольства Украины в РФ.

Как сообщал УНИАН, ранее российские СМИ писали, что микроавтобус с гражданами Украины попал в Орловской области в аварию. В результате ДТП трое человек погибло, еще трое находятся в тяжелом состоянии в больнице.