Десятки отверстий на фюзеляже: журналисты показали эксклюзивные кадры с места крушения самолета МАУ (фото, видео)

Эксперты уверены, что ракета разорвалась возле кабины пилотов и они погибли мгновенно.

Десятки отверстий на фюзеляже и осколки ракеты в пассажирских сиденьях – иранцы не могли отрицать очевидного и поэтому признали, что украинский Boeing сбила таки их ракета.

Об этом говорят специалисты, которые работают на месте трагедии, и которым удалось собрать уже значительную часть останков самолета в одном месте, а сейчас они внимательно изучают эти обломки, говорится в сюжете ТСН.

11 длинных рядов с обломками – это все, что осталось от украинского Boeing 737. Фактически без сна и отдыха украинские эксперты трое суток собирали металлические части самолета. Едва ли не самый большой кусок – это правый борт, где еще виднеется надпись "международные авиалинии". Иранцы грузовиком подвозят остатки шасси и двигателя. Эксперты сразу осматривают его лопасти: если бы в нем был пожар, то они должны быть в копоти. "Смотрите, девственно чистые. Все цело", - констатируют они.

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Наконец эксперты добираются до носовой части самолета – кабины экипажа, точнее того, что от нее осталось. На верхней части четко видно выходные обугленные отверстия. Специалисты быстро переворачивают обшивку самолета, ищут отверстия и сразу же расставляют мерные линейки с цифрами – очевидно, это уже прямые доказательства. Десятки отверстий в нижней части борта, края которых вогнуты внутрь. И, наконец, сами осколки – они застряли в обшивке кресел.

Другая часть специалистов опрашивает свидетелей. Иранцы наперебой рассказывают про сильный взрыв и огонь, который падал с ночного неба. Украинских экспертов удивляет, что на месте катастрофы они не видят мобильных телефонов – это при том, что на борту находились 167 пассажиров.

"Где мобильные телефоны, разбитые или целые? Где навигационное оборудование?" - не понимают они. Окончательные выводы будут позже, но уже сейчас эксперты уверены – ракета разорвалась возле кабины пилотов. Они погибли мгновенно.

Как сообщал УНИАН, 8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины", погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины (экипаж и два пассажира).

Сегодня, 11 января, президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

Киев настаивает на проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших до 19 января и выплат компенсаций.